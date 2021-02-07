МИД готовит сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины

В Министерстве иностранных дел готовят сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью одному из изданий. МИД планирует привезти в Украину что-то из-за границы.

— Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим что-то привезти в Украину. Приоткрою немного закулисья. Кое-что, что есть за рубежом, — отметил министр.

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа. МИД поручено организовать приглашение к участию в торжествах представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры.

Президент Владимир Зеленский предусмотрел организацию и проведение 24 августа 2021 года парада войск по улице Крещатик и на Майдане Независимости в Киеве.

А 2 февраля во время совещания Президента и правительства по концепции празднования говорилось о том, что парад будут проводить с привлечением военной техники.

План празднования Дня независимости

Владимир Зеленский считает, что все мероприятия 24 августа должны фокусироваться не только на истории, но и должны продемонстрировать будущие направления развития страны.

23 августа проведут саммит Крымская платформа с участием международных партнеров. А 24 августа состоится парад с привлечением военной техники и праздничный концерт.