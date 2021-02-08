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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Святкування 30-ї річниці незалежності України буде безпрецедентним – Зеленський

Формат святкування 30 річниці незалежності України 24 серпня буде для України безпрецедентним. Адже це час підбивати підсумки, ставити амбітні цілі і рухатися вперед повідомив президент Володимир Зеленський.

Святкування 30-ї річниці незалежності України буде безпрецедентним – Зеленський

– 30 років незалежності – це не просто знакова дата і свято. Це час, коли варто підбивати попередні підсумки, відзначати успіхи, визнавати помилки, робити правильні висновки, ставити амбітні цілі і разом рухатися вперед, – зазначив глава держави під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30.

Президент пояснив, що для цього потрібна довга розмова. Тому щотижня всеукраїнський форум ставатиме майданчиком для головних тем України, а ще місцем діалогу, запитань, відповідей і пошуку та генерації рішень.

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Крім того, Володимир Зеленський анонсував, що не тільки 24 серпня, а й протягом всього року відбудуться низка заходів та важливих подій, приурочених до свята.

8 лютого в Україні стартував всеураїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді. Під час свого виступу президент Володимир Зеленський зазначив, що всього відбудеться 30 масштабних щотижневих форумів.

Темами для обговорення будуть пандемія Covid-19, медицина, судова реформа, Крим, Донбас, комунальні тарифи та інші.

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