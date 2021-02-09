В НЭК Укрэнерго рассказали, какие проблемы существуют в энергетической сфере страны, в частности снижение мощности АЭС, рекордно низкие запасы угля и большое количество выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС.

Об этом в студии Свободы слова на телеканале ICTV сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— АЭС работают на меньшей мощности, чем это было в предыдущие годы. Не хватает 1-1,5 тыс. МВт. У нас, действительно, рекордно низкие запасы угля и исторически рекордное количество энергоблоков тепловых электростанций, выведенных в аварийный ремонт. Всего в пик потребления таких энергоблоков было 20. Это очень много. И мощность, которая оказалась нам неожиданно недоступной, составляла 5,5-6,5 ГВт, — рассказал Владимир Кудрицкий.

По поводу вывода энергоблоков ТЭС в аварийный ремонт спикер объяснил, что они были заявлены как пригодные к работе, но после сигнала диспетчера НЭК о старте их работы, они оказывались неисправными.

Также их представители не воспользовались ситуацией осенью 2020 года, когда из-за проведения ремонта и снижения мощностей АЭС, ТЭС могли продавать электроэнергию по более высокой цене. В этой ситуации еще предстоит разобраться, добавил Кудрицкий.

Что касается запасов угля, то, по данным НЭК Укрэнерго, их количество в период с ноября 2020-го по январь 2021 года снизилось на 5,7% – до 436,8 тыс. тонн, газового угля — в 7,3 раза, до 293 тыс. тонн, антрацитового — в 2,6 раз, до 143,8 тыс. тонн.

Развитие ТЭС

Помимо негативных тенденций в сфере энергетики, есть и позитивные сдвиги.

Например, в августе 2020 года сообщили о ТЭС в Днепре, которая работает на подсолнечной шелухе.

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