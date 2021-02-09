У НЕК Укренерго розповіли, які проблеми існують в енергетичній сфері країни, зокрема зниження потужності АЕС, рекордно низькі запаси вугілля і велика кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.

Про це у студії Свободи слова на телеканалі ICTV повідомив очільник правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– АЕС працюють на меншій потужності, ніж це було у попередні роки. Бракує 1-1,5 тис. МВт. У нас, дійсно, рекордно низькі запаси вугілля й історично рекордна кількість енергоблоків теплових електростанцій, виведених в аварійний ремонт. Загалом у пік споживання таких енергоблоків було 20. Це дуже багато. І потужність, яка виявилася нам несподівано недоступною, становила 5,5-6,5 ГВт, – розповів Володимир Кудрицький.

Щодо виведення енергоблоків ТЕС у аварійний ремонт спікер пояснив, що вони були заявлені як придатні до роботи, але після сигналу диспетчера НЕК про початок їхньої роботи, вони виявлялися несправними.

Також їхні представники не скористалися ситуацією восени 2020 року, коли через проведення ремонту та зниження потужностей АЕС, ТЕС могли продавати електроенергію за вищою ціною. У цій ситуації ще треба розібратися, додав Кудрицький.

Що стосується запасів вугілля, то, за даними НЕК Укренерго, їхня кількість у період з листопада 2020-ого до січня 2021 року знизилася на 5,7% – до 436,8 тис. тонн, газового вугілля – у 7,3 рази, до 293 тис. тонн, антрацитового – у 2,6 разів, до 143,8 тис. тонн.

Розвиток ТЕС

Крім негативних тенденцій у сфері енергетики, є і позитивні зрушення.

Наприклад, у серпні 2020 року повідомили про ТЕС у Дніпрі, яка працює на соняшниковому лушпинні.

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