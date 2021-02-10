Из-за ухудшения погодных условий и увеличения количества осадков в Киеве решили на два дня закрыть школы и детские сады.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что 11 и 12 февраля дошкольные и школьные учреждения не будут работать.

Также руководство столицы обратилось с просьбой к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к погодной ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

— Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми — почти 500 тыс. человек. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог, — заявил Мондриевский.

Мондриевский добавил, что последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, однако непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный.

Также в Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Из-за снегопадов столица Украины третий день стоит в пробках. Больше всего движение по автодорогам Киева затруднено утром и вечером. Самые большие пробки наблюдаются на всех мостах через Днепр и на подъездах к ним.