Киев третий день засыпает снегом, что является причиной сильных пробок в городе.

По состоянию на утро 10 февраля пробки образовались на всех мостах через Днепр и на подъездах к ним.

На левом берегу движение осложнено на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, бульваре Перова, Братиславской улице, улице Оноре де Бальзака.

На правом берегу сильные пробки наблюдаются на Набережном шоссе, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, улице Сечевых стрельцов, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, проспекте Победы.

Онлайн-карта пробок в Киеве:

Транспорт в Киеве

Из-за сильного снегопада, ветра и мороза в столице введено оперативное положение для общественного транспорта.

— Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта из-за сложных погодных условий, — заявили в пресс-службе Киевавтодора.

Это означает, что общественный транспорт движется без соблюдения графика.

Пробки в Киеве

Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года.