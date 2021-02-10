Через погіршення погодних умов та збільшення кількості опадів у Києві вирішили на два дні закрити школи та дитячі садочки.

Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що 11 та 12 лютого дошкільні та шкільні заклади не працюватимуть.

Також керівництво столиці звернулося з проханням до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до погодної ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

— Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг. Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тис. осіб. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів, – заявив Мондриївський.

Мондриївський додав, що останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, однак негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні невтішний.

Також у Департаменті освіти та науки зазначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання у дистанційному режимі.

Через снігопади столиця України третій день стоїть у заторах. Найбільше рух автошляхами Києва ускладнений зранку та ввечері. Найбільші затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро та на під’їздах до них.