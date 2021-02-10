Верховная Рада уже не успеет назначить выборы мэра Харькова на март. Скорее всего, они состоятся осенью 2021 года.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, в Раду только поступило письмо от секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса, с просьбой назначить выборы.

Разумков отметил, что других дополнительных документов не поступало.

– К нам поступило только письмо, а нам нужно еще два документа, – объяснил спикер.

Геннадий Кернес, которого переизбрали мэром Харькова на местных выборах 2020, умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в немецкой клинике Шарите.

У Кернеса еще 15 сентября диагностировали двустороннее воспаление легких. На следующий день его перевезли в Германию, где он находился на лечении три месяца.