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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Когда пройдут выборы мэра Харькова – вероятная дата

Верховная Рада уже не успеет назначить выборы мэра Харькова на март. Скорее всего, они состоятся осенью 2021 года.

Місцеві вибори 2020

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, в Раду только поступило письмо от секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса, с просьбой назначить выборы.

Разумков отметил, что других дополнительных документов не поступало.

– К нам поступило только письмо, а нам нужно еще два документа, – объяснил спикер.

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Геннадий Кернес, которого переизбрали мэром Харькова на местных выборах 2020, умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в немецкой клинике Шарите.

У Кернеса еще 15 сентября диагностировали двустороннее воспаление легких. На следующий день его перевезли в Германию, где он находился на лечении три месяца.

Источник: Украинские новости

Фото: Dreamstime

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