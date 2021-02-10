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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Коли пройдуть вибори мера Харкова – ймовірна дата

Верховна Рада вже не встигне призначити вибори мера Харкова на березень. Скоріше за все, вони відбудуться восени 2021 року.

Місцеві вибори 2020

Про це заявив спікер параменту Дмитро Разумков.

За його словами, в Раду тільки надійшов лист від секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, який зараз виконує обов’язки мера після смерті Геннадія Кернеса, з проханням призначити вибори.

Разумков зазначив, що інших додаткових документів не надходило.

– До нас надійшов лише лист, а нам потрібно ще два документи, – пояснив спікер

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Геннадій Кернес, якого переобрали мером Харкова на місцевих виборах 2020 року, помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, в німецькій клініці Шаріте.

У Кернеса ще 15 вересня діагностували двостороннє запалення легенів. Наступного дня його перевезли до Німеччини, де він перебував на лікуванні протягом трьох місяців.

Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

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