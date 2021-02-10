Верховна Рада вже не встигне призначити вибори мера Харкова на березень. Скоріше за все, вони відбудуться восени 2021 року.

Про це заявив спікер параменту Дмитро Разумков.

За його словами, в Раду тільки надійшов лист від секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, який зараз виконує обов’язки мера після смерті Геннадія Кернеса, з проханням призначити вибори.

Разумков зазначив, що інших додаткових документів не надходило.

– До нас надійшов лише лист, а нам потрібно ще два документи, – пояснив спікер

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Геннадій Кернес, якого переобрали мером Харкова на місцевих виборах 2020 року, помер 17 грудня від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, в німецькій клініці Шаріте.

У Кернеса ще 15 вересня діагностували двостороннє запалення легенів. Наступного дня його перевезли до Німеччини, де він перебував на лікуванні протягом трьох місяців.