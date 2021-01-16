Прокуратура возбудила дело из-за назначения Кернеса мэром

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за назначения Геннадия Кернеса городским головой. Дело в том, что на тот момент чиновник еще находился в больнице и не мог принести присягу. Расследование проводит группа областных прокуроров.

Местный депутат Алина Мустафаева уточнила, что дело возбуждено против главы Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила, что повторно избран городским головой Геннадий Кернес не должен в очередной раз принимать присягу.

В случае доказательства вины Мозговой грозит:

штраф ;

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы от 3 лет ;

к 3 годам лишения права занимать определенные должности.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

Геннадий Кернес умер

О том, что Геннадий Кернес умер, стало известно утром 17 декабря. Трагической новостью поделился его близкий друг Павел Фукс.

Кернес умер в Германии. Политик проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике Шарите. На днях, 11 декабря, появилась информация, что у него отказала вторая почка.

Геннадий Кернес умер в 61-летнем возрасте. В начале ноября его официально переизбрали мэром Харькова.

Источник: Алина Мустафаева