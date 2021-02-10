Киев еще в 2018 году закупил две канадские системы, с помощью которых можно растапливать снег, а не вывозить его на полигоны.

Снегопады в столице не прекращаются уже несколько дней, поэтому такие машины просто незаменимы.

Коммунальщики засыпают снег в машину, а из нее в водостоки сливают воду.

За час она способна перерабатывать до 60 тонн снега.

В Европе такие системы используюсь часто, а в Украине их только две – из-за высокой стоимости. Обе работают в столице — в Шевченковском и Печерском районах.

По данным ГСЧС, 10 февраля из-за снегопадов в Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях.

В частности, без света сейчас 21 населенный пункт в Херсонской области, в Черновицкой — 20, Закарпатской — 9, Киевской — 6 и Одесской — 6.