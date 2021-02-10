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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Сніг не вивозять, а топлять: як у Києві борються з негодою

Київ ще у 2018 році закупив дві канадські системи, за допомогою яких можна розтоплювати сніг, а не вивозити його на полігони.

Як у Києві топлять сніг

Снігопади у столиці не припиняються уже кілька днів, тому такі машини просто незамінні.

Комунальники засипають сніг у машину, а з неї у водостоки зливають воду.

За годину вона здатна переробляти до 60 тонн снігу.

У Європі такі системи використовуюся часто, а в Україні їх тільки дві – через високу вартість. Обидві працюють у столиці – в Шевченківському та Печерському районах.

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За даними ДСНС, 10 лютого через снігопади в Україні знеструмлено 62 населених пункти у п’яти областях.

Зокрема, без світла нині 21 населений пункт у Херсонській області, у Чернівецькій – 20, Закарпатській – 9, Київській – 6 та Одеській – 6.

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