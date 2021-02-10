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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в пяти областях

Из-за сильных снегопадов в Украине без света остались 62 населенных пункта в пяти областях.

Сніг Харків

Обесточенными остаются 21 населенный пункт в Херсонской области, в Черновицкой — 20, Закарпатской — 9, Киевской — 6 и Одесской — 6.

— По состоянию на 7.00 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, — сообщили в ГСЧС.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода в Украине

В Украину несется следующий южный циклон Ulf, который вновь принесет осадки. 10 февраля прогнозируют снегопады на всей территории Украины.

Осадки ожидаются в западных и северных областях, в Запорожье, на остальной территории Юга — или облачно, или небольшие осадки. Ветер будет северо-восточный, порывистый.

Источник: ГСЧС

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