Київ третій день засипає снігом, що є причиною сильних заторів у місті.

Станом на ранок 10 лютого затори утворилися на всіх мостах через Дніпро і на під’їздах до них.

На лівому березі рух ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, бульварі Перова, Братиславській вулиці, вулиці Оноре де Бальзака.

На правому березі сильні затори спостерігаються на Набережному шосе, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових стрільців, проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги.

Онлайн-карта заторів у Києві:

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Транспорт у Києві

Через сильний снігопад, вітер та мороз у столиці

введено оперативне положення для громадського транспорту.

– Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту через складні погодні умови, – заявили у прес-службі Київавтодору.

Це означає, що громадський транспорт рухається без дотримання графіку.

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.