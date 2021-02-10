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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Снігопад у Києві: столиця третій день стоїть у заторах (КАРТА)

Київ третій день засипає снігом, що є причиною сильних заторів у місті.

Затори у Києві

Станом на ранок 10 лютого затори утворилися на всіх мостах через Дніпро і на під’їздах до них.

На лівому березі рух ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, бульварі Перова, Братиславській вулиці, вулиці Оноре де Бальзака.

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На правому березі сильні затори спостерігаються на Набережному шосе, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових стрільців, проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги.

Онлайн-карта заторів у Києві:

Транспорт у Києві

Через сильний снігопад, вітер та мороз у столиці

введено оперативне положення для громадського транспорту.

– Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту через складні погодні умови, – заявили у прес-службі Київавтодору.

Це означає, що громадський транспорт рухається без дотримання графіку.

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.

Згідно зі звітом, найбільші затори кияни могли спостерігати у грудні минулого року.

Фото: Depositphotos

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