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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Дие можно будет менять место регистрации: когда запустят услугу

В апреле 2021 года в Украине позволят менять место регистрации онлайн при помощи приложения Дия.

Михаил Федоров

Об этом заявил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— В апреле 2021 года мы запускаем в Дие популярную услугу — изменение места регистрации. Это очень популярная услуга. Ежедневно люди стоят в очередях, чтобы изменить место в регистрации, люди стоят в очередях в военкоматах. Каждый третий человек проживает не по месту регистрации. Миллион вообще без регистрации, — отметил министр.

Также он рассказал, что в 2021 году украинцы могут вообще отказаться от бумажных документов, если необходимая информация содержится в соответствующих реестрах.

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— С 1 сентября 2021 года по инициативе президента, когда будет принят соответствующий закон, мы планируем ввести режим paperless (безбумажный офис. — Ред.). Это когда государство не вправе требовать бумажные документы, если информация есть в реестрах. Это проблема государства — шерить информацию, а не требовать это от людей, — заявил Михаил Федоров.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

Использование э-паспортов

4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, который разрешит украинцам использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

Сейчас использование цифровых паспортов в Дії регулируется постановлением Кабмина. Но проект является временным, поэтому закон должен урегулировать этот вопрос.

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