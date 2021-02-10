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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

У Дії можна буде змінювати місце реєстрації: коли запустять послугу

У квітні 2021 року в Україні дозволять змінювати місце реєстрації онлайн за допомогою додатку Дія.

Михаил Федоров

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– У квітні 2021 року ми запускаємо у Дії найпопулярнішу послугу – зміну місця реєстрації. Це популярна послуга. Щодня люди стоять у чергах, аби змінити місце у реєстрації, люди стоять у чергах у військкоматах. Кожна третя людина проживає не за місцем реєстрації. Мільйон взагалі без реєстрації, – зазначив міністр.

Також він розповів, що у 2021 році українці можуть взагалі відмовитися від паперових документів, якщо необхідна інформація міститься у відповідних реєстрах.

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–  1 вересня 2021 року за ініціативи президента, коли буде ухвалено відповідний закон, ми плануємо запровадити режим paperless (безпаперовий офіс. – Ред.). Це коли держава немає права вимагати паперові документи, якщо інформація є в реєстрах. Це проблема держави – шерити інформацію, а не вимагати це від людей, – заявив Михайло Федоров.

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені святкуванню Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.

Використання е-паспортів

4 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4355, який дозволить українцям використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими.

Наразі використання цифрових паспортів у Дії регулюється постановою Кабміну. Але проект є тимчасовим, тому закон повинен врегулювати це питання.

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