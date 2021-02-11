Накопительная пенсионная система, которая может заработать уже в 2021 году, не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров и украинцев, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10 лет.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Накопительная система — не для действующих пенсионеров. Мы должны их защитить и обеспечить им достойные выплаты. Но говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие 10 лет, может быть интересен накопительный элемент — это самообман, — пояснил он.

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По его словам, такой механизм начисления пенсий должен интересовать сейчас только наиболее экономически активную категорию украинцев.

В то же время Марченко отметил, что ее часть, к сожалению, готова не платить ЕСВ и не понимает, зачем это нужно, и вообще не видит себя будущими пенсионерами.

Сейчас в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда работающие граждане обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый сам будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.