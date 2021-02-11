Накопичувальна пенсійна система, яка може запрацювати вже у 2021 році, не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів та українців, які вийдуть на пенсію у наближчі 10 років.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Накопичувальна система – не для діючих пенсіонерів. Ми маємо їх захистити і забезпечити їм достойну виплату. Але говорити про те, що діючим пенсіонерам чи тим, хто має вийти на пенсію в найближчі 10 років, може бути цікавий накопичувальний елемент – це самообман, – пояснив він.

Читайте Які проблеми з пенсіями в Україні і чи зможе накопичувальна система це виправити

За його словами, такий механізм нарахування пенсій має цікавити нині найбільш економічно активну категорію українців.

Водночас Марченко наголосив, що значна її частина, на жаль, готова не платити ЄСВ і не розуміє, навіщо це потрібно, і взагалі не бачить себе майбутніми пенсіонерами.

Нині в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли працюючі громадяни забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на так звану другу пенсію.