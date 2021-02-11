Накопичувальна пенсійна система, яка може запрацювати вже у 2021 році, не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів та українців, які вийдуть на пенсію у наближчі 10 років.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
– Накопичувальна система – не для діючих пенсіонерів. Ми маємо їх захистити і забезпечити їм достойну виплату. Але говорити про те, що діючим пенсіонерам чи тим, хто має вийти на пенсію в найближчі 10 років, може бути цікавий накопичувальний елемент – це самообман, – пояснив він.
За його словами, такий механізм нарахування пенсій має цікавити нині найбільш економічно активну категорію українців.
Водночас Марченко наголосив, що значна її частина, на жаль, готова не платити ЄСВ і не розуміє, навіщо це потрібно, і взагалі не бачить себе майбутніми пенсіонерами.
Нині в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли працюючі громадяни забезпечують пенсіонерів.
Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на так звану другу пенсію.