Взрывы на военных складах в Сватово: шесть лет спустя объявлены первые подозрения

8 и 10 февраля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении двум военным ВСУ по делу о взрывах на военных складах в Сватово.
— В 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле города Сватово Луганской области с грубыми нарушениями, — заявили в ГБР.
В результате чего, когда возник пожар на складе из-за диверсии неустановленных лиц, часть неправильно размещенной военной техники была уничтожена сдетонированными боеприпасами.
Сумма убытков для государства составляет более 15 млн грн.
Военным предъявлены обвинения в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода — ч. 3 ст. 425 УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Взрывы на военных складах в Сватово
29 октября 2015 года в городе Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.
Вследствие чего погибли трое военнослужащих и один гражданский человек, была уничтожена техника. Чтобы обезопасить гражданское население пришлось проводить эвакуацию.