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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

ГБР возбудило дело против сотрудников ГСЧС из-за пожара в Харькове

Из-за пожара, который вспыхнул в доме престарелых в Харькове Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ГСЧС.

Пожар в доме престарелых Харьков

Следователи расследуют служебную халатность, которая привела к чрезвычайной ситуации.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

— Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности, — заявили в ГБР.

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Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове вспыхнул пожар в доме престарелых. В результате этого погибли 15 человек, всего там пребывали 33 постояльца.

Полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Источник: ГБР

Фото: ГСЧС

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