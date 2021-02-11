Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри

8 та 10 лютого 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру двом військовим ЗСУ у справі вибухів військових складів у Сватовому.
– У 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів, – заявили у ДБР.
В результаті чого, коли виникла пожежа на складі через диверсію невстановлених осіб, частина неправильно розміщеної військової техніки була знищена здетонованими боєприпасами.
Сума збитків для держави складає понад 15 млн грн.
Військовим висунули звинувачення у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Вибухи на військових складах у Сватовому
29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.
Внаслідок вчого загинули троє військовослужбовців та одна цивільна людина, була знищена техніка. Щоб убезпечити цивільне населення довелося проводити евакуацію.