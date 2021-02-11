PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри

8 та 10 лютого 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру двом військовим ЗСУ у справі вибухів військових складів у Сватовому.

Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри

– У 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів, – заявили у ДБР.

В результаті чого, коли виникла пожежа на складі через диверсію невстановлених осіб, частина неправильно розміщеної військової техніки була знищена здетонованими боєприпасами.

Читайте
ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС через пожежу у Харкові

Сума збитків для держави складає понад 15 млн грн.

Військовим висунули звинувачення у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
  • Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри
Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри / 10 фотографий

Вибухи на військових складах у Сватовому

29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вчого загинули троє військовослужбовців та одна цивільна людина, була знищена техніка. Щоб убезпечити цивільне населення довелося проводити евакуацію.

Джерело: ДБР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка