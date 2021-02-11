8 та 10 лютого 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру двом військовим ЗСУ у справі вибухів військових складів у Сватовому.

– У 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів, – заявили у ДБР.

В результаті чого, коли виникла пожежа на складі через диверсію невстановлених осіб, частина неправильно розміщеної військової техніки була знищена здетонованими боєприпасами.

Читайте ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС через пожежу у Харкові

Сума збитків для держави складає понад 15 млн грн.

Військовим висунули звинувачення у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду – ч. 3 ст. 425 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.







































Вибухи на військових складах у Сватовому: через шість років оголошено перші підозри / 10 фотографий

Вибухи на військових складах у Сватовому

29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вчого загинули троє військовослужбовців та одна цивільна людина, була знищена техніка. Щоб убезпечити цивільне населення довелося проводити евакуацію.