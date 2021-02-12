Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн-встрече з 11 депутатами Верховной Рады из межфракционной группы За демократическую Беларусь поблагодарила Украину за поддержку белорусского народа и непризнание Лукашенко после объявления результатов выборов.

Она также предложила поддержать политзаключенных Беларуси, взять шефство над ними и их семьями.

– Призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках, – отметила Тихановская.

В итоге украинские парламентарии выказали поддержку белорусам и сказали, что ждут встречи с Тихановской в Киеве.

Визит Светланы Тихановской в Украину должен состояться в начале 2021 года.

Однако точной даты еще нет из-за пандемии коронавируса и политической ситуации в Беларуси.

Источник: tsikhanouskaya.org

Фото: Светлана Тихановская