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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Беларуси нужна поддержка: Тихановская обратилась к депутатам Верховной Рады

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн-встрече з 11 депутатами Верховной Рады из межфракционной группы За демократическую Беларусь поблагодарила Украину за поддержку белорусского народа и непризнание Лукашенко после объявления результатов выборов.

Світлана Тихановська

Она также предложила поддержать политзаключенных Беларуси, взять шефство над ними и их семьями.

– Призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках, – отметила Тихановская.

В итоге украинские парламентарии выказали поддержку белорусам и сказали, что ждут встречи с Тихановской в Киеве.

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Визит Светланы Тихановской в Украину должен состояться в начале 2021 года.

Однако точной даты еще нет из-за пандемии коронавируса и политической ситуации в Беларуси.

Источник: tsikhanouskaya.org

Фото: Светлана Тихановская

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