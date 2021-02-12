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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Білорусі потрібна підтримка: Тихановська звернулася до депутатів Верховної Ради

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська на онлайн-зустрічі з 11 депутатами Верховної Ради з міжфракційної групи За демократичну Білорусь подякувала Україні за підтримку білоруського народу і невизнання Лукашенка після оголошення результатів виборів.

Світлана Тихановська

Вона також запропонувала підтримати політв’язнів Білорусі, взяти шефство над ними та їхніми родинами.

– Закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках, – зазначила Тихановська.

У підсумку українські парламентарії висловили підтримку білорусам і сказали, що чекають зустрічі з Тихановською у Києві.

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Візит Світлани Тихановської в Україну має відбутися на початку 2021 року.

Проте точної дати ще немає через пандемію коронавірусу та політичну ситуацію в Білорусі.

Джерело: tsikhanouskaya.org

Фото: Светлана Тихановская

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