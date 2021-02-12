PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Превращение степей в пустыни: чем грозят изменения климата в Украине

За последние три десятка лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса. Как следствие — степи в южных регионах страны могут превратиться в пустыни.

Олешківські піски

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По его словам, из-за глобального потепления есть угроза увеличения количества наводнений в Карпатах, а также превращения степей в пустыни.

Говоря о причинах, Абрамовский подчеркнул, что дело не только в увеличении концентрации углекислого газа, деятельности крупных предприятий, выбросах метана от крупного рогатого скота или вырубке лесов.

По его мнению, вопрос вырубки лесов – неоднозначный, поскольку молодой лес быстрее поглощает углекислый газ.

Читайте
64% населения планеты считают изменение климата глобальным кризисом - ООН

— Можно рубить деревья экономно, чтобы одновременно площадь залеснения  увеличивалась, и молодого леса тоже, — объяснил министр.

Кстати, в ООН предупредили, что 2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета.

Олешковские пески

В настоящее время одной из самых известных пустынь в Украине являются Олешковские пески, которая находится в Херсонской области.

На этой территории, которая достигает 8 020,36 га, в 2010 году создан национальный природный парк.

Парк является природоохранным, рекреационным, культурно-образовательным, научно-исследовательским учреждением общегосударственного значения и входит в состав природно-заповедного фонда Украины.

Фото: НПП Олешківські піски

Источник: РБК-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка