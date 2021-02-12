Превращение степей в пустыни: чем грозят изменения климата в Украине

За последние три десятка лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса. Как следствие — степи в южных регионах страны могут превратиться в пустыни.
Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
По его словам, из-за глобального потепления есть угроза увеличения количества наводнений в Карпатах, а также превращения степей в пустыни.
Говоря о причинах, Абрамовский подчеркнул, что дело не только в увеличении концентрации углекислого газа, деятельности крупных предприятий, выбросах метана от крупного рогатого скота или вырубке лесов.
По его мнению, вопрос вырубки лесов – неоднозначный, поскольку молодой лес быстрее поглощает углекислый газ.
— Можно рубить деревья экономно, чтобы одновременно площадь залеснения увеличивалась, и молодого леса тоже, — объяснил министр.
Кстати, в ООН предупредили, что 2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета.
Олешковские пески
В настоящее время одной из самых известных пустынь в Украине являются Олешковские пески, которая находится в Херсонской области.
На этой территории, которая достигает 8 020,36 га, в 2010 году создан национальный природный парк.
Парк является природоохранным, рекреационным, культурно-образовательным, научно-исследовательским учреждением общегосударственного значения и входит в состав природно-заповедного фонда Украины.
Фото: НПП Олешківські піски