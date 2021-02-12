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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Перетворення степів на пустелі: чим загрожують зміни клімату в Україні

За останні три десятки років температура в Україні зросла на 1,2 градуси. Як наслідок – степи у південних регіонах країни можуть перетворитись на пустелі.

Олешківські піски

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

За його словами, через глобальне потепління є загроза збільшення кількості повеней у Карпатах, а також перетворення степів на пустелі.

Говорячи про причини, Абрамовський наголосив, що справа не лише у збільшенні концентрації вуглекислого газу, діяльності великих підприємств, викидах метану від великої рогатої худоби чи вирубці лісів.

На його думку, питання вирубки лісів – неоднозначне, оскільки молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ.

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– Можна рубати дерева ощадливо, щоб водночас площа заліснення збільшувалась, і молодого лісу теж, – пояснив міністр.

До речі, в ООН попередили, що 2021 рік буде катастрофічно жарким і поб’є температурний рекорд минулого літа.

Олешківські піски

Нині однією з найвідоміших пустель в Україні є Олешківські піски, яка знаходься у Херсонській області.

На цій території, яка сягає 8 020,36 га, у 2010 році створено національний природний парк.

Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України.

Олешківські піски являють собою ландшафти, які вражають різноманіттям. Тут можна побачити і піщаний степ, і напівпустелю, луки, зарості очерету, листяні гаї і навіть озера.

Фото: НПП Олешківські піски

Джерело: РБК-Україна

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