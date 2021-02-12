Перетворення степів на пустелі: чим загрожують зміни клімату в Україні

За останні три десятки років температура в Україні зросла на 1,2 градуси. Як наслідок – степи у південних регіонах країни можуть перетворитись на пустелі.
Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.
За його словами, через глобальне потепління є загроза збільшення кількості повеней у Карпатах, а також перетворення степів на пустелі.
Говорячи про причини, Абрамовський наголосив, що справа не лише у збільшенні концентрації вуглекислого газу, діяльності великих підприємств, викидах метану від великої рогатої худоби чи вирубці лісів.
На його думку, питання вирубки лісів – неоднозначне, оскільки молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ.
– Можна рубати дерева ощадливо, щоб водночас площа заліснення збільшувалась, і молодого лісу теж, – пояснив міністр.
До речі, в ООН попередили, що 2021 рік буде катастрофічно жарким і поб’є температурний рекорд минулого літа.
Олешківські піски
Нині однією з найвідоміших пустель в Україні є Олешківські піски, яка знаходься у Херсонській області.
На цій території, яка сягає 8 020,36 га, у 2010 році створено національний природний парк.
Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України.
Олешківські піски являють собою ландшафти, які вражають різноманіттям. Тут можна побачити і піщаний степ, і напівпустелю, луки, зарості очерету, листяні гаї і навіть озера.
Фото: НПП Олешківські піски