64% населения планеты считают изменение климата глобальным кризисом — ООН

В мире 64% всех людей считают, что изменение климата является глобальным кризисом.

Об этом говорится в исследовании Организации Объединенных Наций и Оксфордского университета.

В опросе приняли участие около 1,22 млн респондентов из 50 стран.

Вопросы были разосланы людям в течение октября-декабря 2020 года. В исследовании приняли участие женщины и мужчины, люди разных возрастов и с любым образованием, однако почти половина респондентов, а это 550 тыс. — участники в возрасте от 14 до 18 лет.

Согласно исследованию, две трети всех респондентов считают рост температуры воздуха является кризисом, который требует немедленного ответа. Среди более молодых людей эта цифра составляет почти 70%.

Наиболее популярным решением относительно изменения климата была защита лесов и природных местообитаний. Этот вариант выбрали 54% респондентов.

Изменение климата

По данным ООН, 2021 будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета.

Десятилетия, которое закончилось, было самым теплым по сравнению с предыдущими. Однако 2021 год станет продолжением изменений в климате.

Источник: ООН