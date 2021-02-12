В Киеве бывшему судье сообщили о подозрении из-за препятствования проведению митингов и демонстраций во время Евромайдана.

23 января 2014 судья лишил двух участников Автомайдана прав управлять автомобилем.

К ответственности мужчин привлекли потому, что они не остановились по требованию, когда 29 декабря 2013 года ехали в автоколонне от улицы Крещатик к резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Следствие установило, что решение судья принял, не имея доказательств вины водителей.

Впоследствии апелляционный суд производства закрыл, а судью уволили с должности по решению Высшего совета правосудия.

Подозрение судьи из-за дела Майдана

8 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении судьи из-за дела Майдана.

Бывшая сотрудница суда в 2014 году безосновательно привлекла к административной ответственности трех участников Автомайдана.

Судья лишила граждан права управлять транспортным средством. Позже апелляционный суд отменил это решение.