В Киеве бывшему судье сообщили о подозрении из-за препятствования проведению митингов и демонстраций во время Евромайдана.
23 января 2014 судья лишил двух участников Автомайдана прав управлять автомобилем.
К ответственности мужчин привлекли потому, что они не остановились по требованию, когда 29 декабря 2013 года ехали в автоколонне от улицы Крещатик к резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Следствие установило, что решение судья принял, не имея доказательств вины водителей.
Впоследствии апелляционный суд производства закрыл, а судью уволили с должности по решению Высшего совета правосудия.
Подозрение судьи из-за дела Майдана
8 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении судьи из-за дела Майдана.
Бывшая сотрудница суда в 2014 году безосновательно привлекла к административной ответственности трех участников Автомайдана.
Судья лишила граждан права управлять транспортным средством. Позже апелляционный суд отменил это решение.