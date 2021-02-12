У Києві колишньому судді повідомили про підозру через перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій під час Євромайдану.

23 січня 2014 року суддя позбавив двох учасників Автомайдану прав керувати автомобілем.

До відповідальності чоловіків притягли через те, що вони не зупинились на вимогу, коли 29 грудня 2013 року їхали в автоколоні від вулиці Хрещатик до резиденції четвертого президента України Віктора Януковича.

Слідство встановило, що рішення суддя ухвалив, не маючи доказів вини водіїв.

Згодом апеляційний суд провадження закрив, а суддю звільнили з посади за рішенням Вищої ради правосуддя.

Підозра судді через справи Майдану

8 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру судді через справи Майдану.

Колишня співробітниця суду в 2014 році безпідставно притягла до адміністративної відповідальності трьох учасників Автомайдану.

Суддя позбавила громадян прав керувати транспортним засобом. Пізніше апеляційний суд скасував це рішення.