Украина ведет переговоры с американской компанией SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, по поводу возможности запуска на орбиту Земли украинского спутника Сич 2-30 (2-1).

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

— У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора, которым является SpaceX. Мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем, — отметил Олег Уруский.

По его словам, в ближайшее время станет понятно, возможно ли это сделать.

Кроме того, на сегодня спутник практически готов, он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок готовности к запуску.

Запуск украинского спутника на орбиту

В феврале 2021 года Олег Уруский сообщил о планах до конца 2021 года вывести на орбиту Земли украинский спутник Сич 2-30 (2-1).

По его словам, это решит ряд задач в различных сферах и поможет сэкономить бюджетные средства.

Подробнее о запуске спутника Сич 2-30 (2-1) читайте на Фактах ICTV.

Источник: Первый деловой

Фото: Олег Уруский