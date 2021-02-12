Україна проводить переговори з американською компанією SpaceX, власником якої є Ілон Маск, щодо можливості запуску на орбіту Землі українського супутника Січ 2-30 (2-1).

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

– У нас реально є вікно запустити апарат у грудні за допомогою іноземного оператора, яким є SpaceX. Ми нині співпрацюємо щодо сумісності апарату з ракетою-носієм, – зазначив Олег Уруський.

За його словами, найближчим часом стане зрозуміло, чи можливо це зробити.

Крім того, на сьогодні супутник практично готовий, він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок готовності до запуску.

Запуск українського супутника на орбіту

У лютому 2021 року Олег Уруський повідомив про плани до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі український супутник Січ 2-30 (2-1).

За його словами, це вирішить низку завдань у різних сферах і допоможе заощадити бюджетні кошти.

Детальніше про запуск супутника Січ 2-30 (2-1) читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Перший діловий

Фото: Олег Уруський