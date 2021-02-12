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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Закон об оружии нужен, но МВД против оборота пистолетов — Геращенко

МВД и Нацполиция поддерживают закон об продаже гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

Пістолет

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, пока продажа оружия регулируется исключительно приказом МВД. Поэтому закон о разрешении оружия нужен, кроме короткоствольного.

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На сегодня каждый гражданин, достигший 21 года, и не имеющий наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье. А 25-летние, которые не нарушают законы, имеют разрешение на нарезное оружие.

Заместитель министра отметил, что в США разрешены пистолеты и револьверы. Поэтому там количество погибших правонарушителей, у которых на руках сотни миллионов единиц оружия, от полицейских — 800-1000 человек в год.

-В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств — одно на 100 тыс. жителей. В Японии — 0,2, в Украине — 4,5, в США — 5, в Молдове — 7 убийств на 100 тыс. жителей, — добавил Геращенко.

По результатам опроса социологической группы Рейтинг, 75% украинцев не поддерживают легализацию огнестрельного оружия. Зато 23% поддержали эту инициативу.

Источник: МВД

Фото: Pixabay

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