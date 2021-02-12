МВД и Нацполиция поддерживают закон об продаже гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, пока продажа оружия регулируется исключительно приказом МВД. Поэтому закон о разрешении оружия нужен, кроме короткоствольного.

На сегодня каждый гражданин, достигший 21 года, и не имеющий наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье. А 25-летние, которые не нарушают законы, имеют разрешение на нарезное оружие.

Заместитель министра отметил, что в США разрешены пистолеты и револьверы. Поэтому там количество погибших правонарушителей, у которых на руках сотни миллионов единиц оружия, от полицейских — 800-1000 человек в год.

-В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств — одно на 100 тыс. жителей. В Японии — 0,2, в Украине — 4,5, в США — 5, в Молдове — 7 убийств на 100 тыс. жителей, — добавил Геращенко.

По результатам опроса социологической группы Рейтинг, 75% украинцев не поддерживают легализацию огнестрельного оружия. Зато 23% поддержали эту инициативу.