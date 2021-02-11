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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Аэромедэвакуация и прогнозирование непогоды: Аваков анонсировал новые проекты 2021

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году МВД планирует запустить два масштабных проекта — систему авиационной медицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Арсен Аваков

МВД совместно с Министерством здравоохранения хотят ввести систему аэромедицинской трансплантологии с привлечением авиации МВД.

Аваков считает, что это повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи во всех регионах.

Также в планах МВД — реформирование гидрометеорологической службы ДСНС с участием мировых лидеров в этой сфере.

По мнению министра, это позволит оперативно выявлять и прогнозировать природные катаклизмы — ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололед, прогнозировать пожарную опасность и тому подобное.

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МВД установит дополнительно 220 камер автофиксации

В 2021 году на украинских дорогах планируют установить еще 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Дополнительные камеры установят во всех областях. Больше всего их появится во Львовской (30) и Харьковской (23) областях.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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