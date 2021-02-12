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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Закон про зброю потрібен, але МВС проти обігу пістолетів – Геращенко

МВС і Нацполіція підтримують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї, але виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

Пістолет

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, наразі продаж зброї регулюється виключно наказом МВС. Тому закон про дозвіл зброї потрібний, окрім короткоствольної.

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На сьогодні кожен громадянин, який досяг 21 року, і не має наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, може купити гладкоствольну рушницю. А 25-річні, які не порушують закони, мають дозвіл на нарізну зброю.

Заступник міністра зазначив, що в США дозволені пістолети та револьвери. Тому там кількість загиблих правопорушників, у яких на руках сотні мільйонів одиниць зброї, від поліцейських – 800-1000 людей на рік.

-У Великій Британії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тис. жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тис. жителів, – додав Геращенко.

За результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, 75% українців не підтримують  легалізацію вогнепальної зброї. Натомість 23% підтримали цю ініціативу.

Джерело: МВС

Фото: Pixabay

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