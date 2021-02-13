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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется — Венедиктова

Допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского не произойдет.

артем ситник

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

— Допрос Сытника и Калужинского отменяется, — написала она.

В то же время журналист Юрий Бутусов отметил, что таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на этом основании.

— Это значит, что дело Татарова продолжает оставаться в ведении НАБУ, — написал Бутусов.

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Детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о “квартирах для Нацгвардии”.

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