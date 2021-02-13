Допрос директора НАБУ Артема Сытника и начальника Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского не произойдет.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

— Допрос Сытника и Калужинского отменяется, — написала она.

В то же время журналист Юрий Бутусов отметил, что таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на этом основании.

— Это значит, что дело Татарова продолжает оставаться в ведении НАБУ, — написал Бутусов.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о “квартирах для Нацгвардии”.