Одни чиновники сливают других. Сытник о работе НАБУ и деле Татарова

Несмотря на решение Конституционного суда, НАБУ продолжает работу в штатном режиме.

Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Чиновник подчеркнул, что часть норм закона о НАБУ все же утратила свою силу.

— Существует угроза того, что после завершения каденции директора будет невозможно назначить нового. Поэтому в любом случае до апреля 2022 года у нас есть время, чтобы урегулировать этот вопрос.

Глава НАБУ также прокомментировал ход расследования дела Олега Татарова — заместителя главы Офиса президента.

Артем Сытник подтвердил, что следующим шагом будет избрание Высшим антикоррупционным судом меры пресечения для Олега Татарова.

— Одни чиновники начинают сливать других чиновников. Такие дела являются индикатором того, что мы движемся в правильном направлении, с другой — это огромный вызов для существования антикоррупционной системы.

И. о. председателя САП Максим Грищук согласовал подозрение для Олега Татарова, несмотря на бешеное давление и сопротивление.

Артем Сытник отметил, что несмотря на простоту дела, именно это сопротивление и мешает завершению следствия.

Решение КСУ по НАБУ оценили в Минюсте

Свою позицию относительно решения КСУ о полномочиях НАБУ прокомментировал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Политик добавил, что вступившее в силу решение КСУ не изменило статус Артема Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ.

Таким образом, директор НАБУ может остаться на своей должности до окончания срока своего назначения — 16 апреля 2022 года.