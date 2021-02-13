Допит директора НАБУ Артема Ситника та начальника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського не відбудеться.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

– Допит Ситника і Калужинською скасовується, – написала вона.

Водночас журналіст Юрій Бутусов зазначив, що таким чином, зірвана спроба замгенпрокурора Олексія Симоненко створити конфлікт інтересів в розслідуванні і забрати справу з НАБУ на цій підставі.

– Це означає, що справа Татарова продовжує залишатися у веденні НАБУ, – написав Бутусов.

Детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінується надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта в рамках розслідування справи про привласнення майна Національної гвардії України.

21 грудня 2020 року адвокат Татарова Олександр Кузьменко повідомив, що кримінальне провадження НАБУ щодо заступника керівника Офісу президента України стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не справи про “квартири для Нацгвардії”.