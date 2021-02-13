Министерство здравоохранения предлагает принять постановление о новом карантине в Украине.
Соответствующие документы были направлены на рассмотрение Кабмина. Решение будет принято не позднее 18 февраля.
Новый проект карантина предусматривает повторное зонирование на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.
Правда, на этот раз зонирование будет распространяться на целые области, разделения на районы не будет.
Наиболее показательным будет оранжевый уровень карантина.
— Оранжевый уровень — это сигнал бизнесу, местной власти, контролирующим органам, может быть введен красный уровень. Критерии введения красной зоны, если на территории области два критерия будут более трех дней, будет внедрена красная зона, — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Зеленый и октябре уровень останутся такими же, как это было в 2020 году.
Красный уровень карантина, по словам Ляшко, напоминать новогодний локдаун.
Красный уровень вводится тогда, когда есть угроза, что будет коллапс системы здравоохранения. Критическим для нас является не рост заболеваемости, а ситуация, когда система здравоохранения не справляется.
До какого числа карантин
Согласно предыдущим постановлением Кабмина, карантин в Украине заканчивается 28 февраля.
Решение о продлении карантина было принято в начале декабря.
На этот период на всей территории Украины действуют только обновленные правила оранжевой зоны карантина.