Министерство здравоохранения предлагает принять постановление о новом карантине в Украине.

Соответствующие документы были направлены на рассмотрение Кабмина. Решение будет принято не позднее 18 февраля.

Новый проект карантина предусматривает повторное зонирование на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Правда, на этот раз зонирование будет распространяться на целые области, разделения на районы не будет.

Наиболее показательным будет оранжевый уровень карантина.

— Оранжевый уровень — это сигнал бизнесу, местной власти, контролирующим органам, может быть введен красный уровень. Критерии введения красной зоны, если на территории области два критерия будут более трех дней, будет внедрена красная зона, — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Зеленый и октябре уровень останутся такими же, как это было в 2020 году.

Красный уровень карантина, по словам Ляшко, напоминать новогодний локдаун.

Красный уровень вводится тогда, когда есть угроза, что будет коллапс системы здравоохранения. Критическим для нас является не рост заболеваемости, а ситуация, когда система здравоохранения не справляется.

До какого числа карантин

Согласно предыдущим постановлением Кабмина, карантин в Украине заканчивается 28 февраля.

Решение о продлении карантина было принято в начале декабря.

На этот период на всей территории Украины действуют только обновленные правила оранжевой зоны карантина.