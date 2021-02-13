Міністерство охорони здоров’я пропонує ухвалити постанову про новий карантин в Україні.

Відповідні документи вже направлено на розгляд Кабміну. Рішення буде ухвалено не пізніше 18 лютого.

Новий проект карантину передбачає повторне зонування на чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона.

Щоправда, цього разу зонування поширюватиметься на цілі області, поділу на райони не буде.

Найбільш показовим буде помаранчевий рівень карантинних обмежень.

– Помаранчевий рівень – це сигнал бізнесу, місцевої влади, контролюючим органам, що може бути введений червоний рівень. Критерії введення червоної зони, якщо на території області два критерії будуть більше трьох днів, буде впроваджена червона зона, – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зелений та жовтний рівень залишаться такими ж, як це було у 2020 році.

Червоний рівень карантинних обмежень, за словами Ляшка, нагадуватиме новорічний локдаун.

– Червоний рівень вводиться тоді, коли є загроза, що буде колапс системи охорони здоров’я. Критичним для нас є не зростання захворюваності, а ситуація, коли система охорони здоров’я не справляється.

До якого числа карантин

Згідно з попередньою постановою Кабміну, карантин в Україні закінчується 28 лютого.

Рішення про продовження карантину було ухвалено на початку грудня.

На цей період на всій території України діють лише оновлені правила помаранчевої зони карантину.