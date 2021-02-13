Міністерство охорони здоров’я пропонує ухвалити постанову про новий карантин в Україні.
Відповідні документи вже направлено на розгляд Кабміну. Рішення буде ухвалено не пізніше 18 лютого.
Новий проект карантину передбачає повторне зонування на чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона.
Щоправда, цього разу зонування поширюватиметься на цілі області, поділу на райони не буде.
Найбільш показовим буде помаранчевий рівень карантинних обмежень.
– Помаранчевий рівень – це сигнал бізнесу, місцевої влади, контролюючим органам, що може бути введений червоний рівень. Критерії введення червоної зони, якщо на території області два критерії будуть більше трьох днів, буде впроваджена червона зона, – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Зелений та жовтний рівень залишаться такими ж, як це було у 2020 році.
Червоний рівень карантинних обмежень, за словами Ляшка, нагадуватиме новорічний локдаун.
– Червоний рівень вводиться тоді, коли є загроза, що буде колапс системи охорони здоров’я. Критичним для нас є не зростання захворюваності, а ситуація, коли система охорони здоров’я не справляється.
До якого числа карантин
Згідно з попередньою постановою Кабміну, карантин в Україні закінчується 28 лютого.
Рішення про продовження карантину було ухвалено на початку грудня.
На цей період на всій території України діють лише оновлені правила помаранчевої зони карантину.