Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что зимой также растет количество заболеваний гриппом.

На этот период на всей территории Украины будут действовать правила оранжевой зоны карантина. Кроме того, заведения питания будут открыты на час дольше — до 23.00, а в новогоднюю ночь до 1.00.

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Карантин в Украине

Карантин в Украине ввели 12 марта 2020 года, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни на территории Украины.

Несколько раз Кабмин уже продлевал карантин, ведь количество больных стремительно росло. Последний раз — до 31 декабря 2020 года.

Также правительство вводило адаптивный карантин, когда страна делилась на четыре зоны, в каждой из которых были свои ограничения.

Кроме этого, в течение ноября действовал карантин выходного дня — работать разрешили только общественному транспорту, продуктовым магазинам и аптекам.