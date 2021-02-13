Президент Украины Владимир Зеленский встретил шестерых членов экипажа судна Stevia, которых в декабре захватили пираты в Гвинейском заливе.

Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского, а также двух граждан Албании МИД удалось освободить в конце января.

Членов экипажа доставили в город Порт-Харкорт, где они прошли необходимое медицинское обследование, а затем – в Лагос и Стамбул (Турция).

– Похитители хотели очень много, но дипломаты прекрасно поработали – и МИД, и наши разведчики. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами. Благодаря достаточно сложной комбинации людей вернули. Операция состоялась блестяще, ведь все здоровы и живы, – сказал глава государства, приветствуя моряков, которые вернулись сегодня на родину.

Членов экипажа держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

– Это было страшно. Вокруг тебя – 20 человек с автоматами круглосуточно. Большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения, – сказал один из моряков.

Президент предложил украинцам пройти медицинское обследование и восстановить здоровье в больнице Феофания.











Освобождение из плена: Зеленский встретил захваченных пиратами моряков / 3 фотографии

В 2020 году освободили 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом:

17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе,

14 членов экипажа судна Ruta, которых с 2017 года удерживали на территории Ливии,

девятерых граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев,

двух граждан, содержавшихся в качестве заложников на территории Иракского Курдистана.

В начале января освободили и вернули домой четырех членов экипажа судна Captain Khayyam, осужденных в Ливии в декабре 2017 года до пятилетнего заключения.

Обмен удерживаемыми

Украина передала субъектам переговоров списки для обмена удерживаемыми на оккупированных территориях. Об этом 11 февраля сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки с послами G7 в Донецкую область.

Доступа к нашим удержанных пока нет, хотя об этом договорились в нормандском формате еще в декабре 2019 года.