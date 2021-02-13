Президент України Володимир Зеленський зустрів шістьох членів екіпажу судна Stevia, яких у грудні захопили пірати в Гвінейській затоці.

Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського, а також двох громадян Албанії МЗС вдалося визволити наприкінці січня.

Членів екіпажу доставили до міста Порт-Гаркорт, де вони пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – в Лагос і Стамбул (Туреччина).

– Викрадачі хотіли дуже багато, але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами. Завдяки досить складній комбінації людей повернули. Операція відбулась блискуче, адже всі здорові й живі, – сказав глава держави, вітаючи моряків, які сьогодні повернулись на батьківщину.

Членів екіпажу тримали в джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

– Це було страшно. Навколо тебе – 20 людей з автоматами цілодобово. Більшість викрадачів були в стані сильного наркотичного сп’яніння, – сказав один із моряків.

Президент запропонував українцями пройти медичне обстеження та відновити здоров’я в лікарні Феофанія.











Звільнення з полону: Зеленський зустрів захоплених піратами моряків / 3 фотографии

У 2020 році звільнили 42 громадян України, яких незаконно утримували за кордоном:

17 українських моряків, захоплених у Гвінейській затоці,

14 членів екіпажу судна Ruta, яких із 2017 року утримували на території Лівії,

9 громадян України із сирійських таборів для біженців,

2 громадян, яких утримували як заручників на території Іракського Курдистану.

На початку січня звільнили та повернули додому чотирьох громадян – членів екіпажу судна Captain Khayyam, засуджених у Лівії в грудні 2017 року до п’ятирічного ув’язнення.

Обмін утримуваними

Україна передала суб’єктам переговорів списки для обміну утримуваними на окупованих територіях. Про це 11 лютого повідомив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки з послами G7 в Донецьку область.

Доступу до наших утриманих поки немає, хоча про це домовилися в нормандському форматі ще в грудні 2019 року.