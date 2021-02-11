Зеленський про можливі формати обміну утримуваними: Лише узгоджені в ТКГ

Україна не визнає жодних альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки з послами G7 в Донецьку область.

– Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І все повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були по відповідному формату, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що цей формат розроблений в Мінську, про нього домовилися на нормандської зустрічі, а також з суб’єктами мінського процесу – Україна, ОБСЄ і Росією.

Також Зеленський повідомив, що списки на обмін українська сторона вже передала суб’єктам переговорів.

– На жаль, списки не завжди збігаються, тому що поки немає доступу до наших утриманих на окупованих територіях, хоча ми і домовлялися в нормандському форматі ще в грудня 2019 року про доступ Червоного Хреста, – підкреслив президент.

11 лютого президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.

Разом із главою держави на Донбас вирушили посли країн Великої сімки – Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Швеції та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Представники іноземних держав хочуть пересвідчитись, що Україна виконує всі зобов’язання переговорного процесу.