Убийство Амины Окуевой: подозреваемого суд отпустил из-под стражи

Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина суд отпустил из-под стражи. Апелляционный суд изменил меру пресечения Редькину с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко, которого подозревают по меньшей мере в трех убийствах.

Что известно о Редькине

Игорь Редькин — уроженец города Каспийск Республики Дагестан, однако длительное время он проживал в Украине, где имел бизнес в компании ИТ-технологий.

Согласно следствию, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года правоохранители задержали Редькина и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах. Речь идет об убийствах директора Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП Киевский метрополитен Павла Миленького в 2019-м.

Впоследствии Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. В января 2020 года правоохранители задержали Игоря Редькина по подозрению в убийстве Амины Окуевой.

Убийство Амины Окуевой

Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Адамом Осмаевым, расстреляли. В результате чего Адам получил ранения, а Амина погибла.