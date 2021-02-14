Вбивство Аміни Окуєвої: підозрюваного суд звільнив з-під варти

Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої гора Редькіна суд звільнив з-під варти. Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну із тримання під вартою на домашній арешт.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на прокуратурі Київської області.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькін, зокрема Андрієві Кравченку, якого підозрюють щонайменше у трьох вбивствах.

Що відомом Редькіна

Ігор Редькін — уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан, проте тривалий час проживав в Україні, де мав бізнес в компанії ІТ-технологій.

Згідно зі слідством, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року правоохоронці затримали Редькіна та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах. Йдеться про вбивства директора Caparol Україна Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП Київський метрополітен Павла Миленького у 2019-му.

Згодом Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. У січні 2020 року правоохоронці затримали Ігоря Редькіна за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої.

Вбивство Аміни Окуєвої

Біля селища Глеваха Київської області 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли. В результаті чого Адам отримав поранення, а Аміна загинула.