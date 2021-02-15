Рада заслушает отчет Венедиктовой о расследовании дел Майдана

В Верховной Раде на этой неделе хотят пригласить в парламент генерального прокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать отчет о расследовании дел Майдана.

О соответствующей инициативе во время согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

— Я хочу внести предложение пригласить на этой неделе в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана. И дать целостную оценку этим событиям, — отметила она.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что Ирину Венедиктову с отчетом о расследовании дел Майдана не будут приглашать на час вопросов к правительству в эту пятницу.

Но он уточнил, что генпрокурор будет в ближайшее время в парламенте. в то же время 19 февраля во время часа вопросов к правительству ждут премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На этой неделе в субботу, 20 февраля, в Украине будут отмечать День героев Небесной Сотни. Именно в этот день в 2014 году во время Революции достоинства погибли больше всего активистов Майдана.

Всего с 18 по 21 февраля на улицах Киева погибло 84 человека. Позже стало известно о гибели 107 активистов за все время Майдана. Именно их назвали Героями Небесной Сотни.