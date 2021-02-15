PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада заслушает отчет Венедиктовой о расследовании дел Майдана

В Верховной Раде на этой неделе хотят пригласить в парламент генерального прокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать отчет о расследовании дел Майдана.

революція гідності, майдан

О соответствующей инициативе во время согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

— Я хочу внести предложение пригласить на этой неделе в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана. И дать целостную оценку этим событиям, — отметила она.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что Ирину Венедиктову с отчетом о расследовании дел Майдана не будут приглашать на час вопросов к правительству в эту пятницу.

Читайте
Дело Майдана: в Борисполе будут судить подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого

Но он уточнил, что генпрокурор будет в ближайшее время в парламенте. в то же время 19 февраля во время часа вопросов к правительству ждут премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На этой неделе в субботу, 20 февраля, в Украине будут отмечать День героев Небесной Сотни. Именно в этот день в 2014 году во время Революции достоинства погибли больше всего активистов Майдана.

Всего с 18 по 21 февраля на улицах Киева погибло 84 человека. Позже стало известно о гибели 107 активистов за все время Майдана. Именно их назвали Героями Небесной Сотни.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка