Рада заслухає звіт Венедіктової про розслідування справ Майдану

У Верховній Раді цього тижня хочуть запросити до парламенту генерального прокурора Ірину Венедіктову, щоб заслухати звіт про розслідування справ Майдану.

Про відповідну ініціативу під час погоджувальної ради голів фракцій, груп та комітетів повідомила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

– Я хочу внести пропозицію запросити цього тижня до Верховної Ради генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану. І дати цілісну оцінку цим подіям, – зазначила вона.

Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Ірину Венедіктову зі звітом про розслідування справ Майдану не запрошуватимуть на годину запитань до уряду у цю п’ятницю.

Але він уточнив, що генпрокурор буде найближчим часом у парламенті. Натомість 19 лютого під час години запитань до уряду чекають прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Цього тижня у суботу, 20 лютого, в Україні відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні. Саме у цей день у 2014 році під час Революції гідності загинули найбільше активістів Майдану.

Загалом з 18 по 21 лютого на вулицях Києва загинуло 84 людини. Пізніше стало відомо про загибель 107 активістів за весь час Майдану. Саме їх назвали Героями Небесної Сотні.