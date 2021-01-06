Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной организации в деле похищения экс-нардепа Игоря Луценко и майдановца Юрия Вербицкого.

— Досудебное расследование установило, что указанные лица по предварительному сговору 21 января 2014 года незаконно похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Вербицкого, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что в настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Их обвиняют в создании преступной организации, умышленном убийстве, пытках, незаконном лишении свободы или похищении человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

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За совершение таких же преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 человек, в отношении двух из них дела рассматривают суды; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух — завершено заочное специальное досудебное расследование (in аbsеntiа).

Расследование в отношении экс-министра Захарченко

Печерский районный суд Киева 15 декабря оформил официальное разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Захарченко обвиняется сразу по шести статьям УК Украины. Сейчас скандальный экс-министр скрывается от следствия и суда.

Решение суда дает право стороне обвинения на досудебное расследование в отношении подозреваемого при его отсутствии — in absentia.