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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Увольнение Сытника предусмотрено законопроектом о НАБУ — Малюська

Кабмин принял законопроект о НАБУ, который прекращает полномочия его нынешнего директора Артема Сытника.

артем ситник

Документом также предусмотрена новая процедура избрания главы Национального антикоррупционного бюро, рассказал на своей странице в соцсети министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, двумя решениями КСУ признал неконституционным указ о назначении Сытника и положения закона о НАБУ относительно участия президента в подборе и назначении директора, поэтому перед правительством стояла задача – пробел в законе закрыть.

— Правительство сделало второй подход — новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора, — пояснил он.

Малюська подчеркнул, что урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

— Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять его первый заместитель, — рассказал глава Минюста.

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28 августа 2020 года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года.

Согласно действующему закону о Национальном антикоррупционном бюро Украины, полномочия директора прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Сытник занимает должность директора НАБУ с момента создания этого антикоррупционного органа.

Источник: Денис Малюська

Фото: НАБУ

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