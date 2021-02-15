Кабмін ухвалив законопроект про НАБУ, який припиняє повноваження його нинішнього директора Артема Ситника.

Документом також передбачено нову процедуру обрання очільника Національного антикорупційного бюро, розповів на своїй сторінці у соцмережі міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, двома рішеннями КСУ визнав неконституційним указ про призначення Ситника та положення закону про НАБУ в частині участі президента у підборі та призначенні директора, тому перед урядом стояло завдання – прогалину у законі закрити.

– Уряд зробив другий підхід – новий законопроект, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора, – пояснив він.

Малюська наголосив, що врегулювання ситуації з призначенням директора НАБУ є однією з умов подальшої співпраці України з МВФ.

– Окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме його перший заступник, – розповів глава Мін’юсту.

28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 16 квітня 2015 року.

Згідно з чинним законом про Національне антикорупційне бюро України, повноваження директора припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.

Ситник обіймає посаду директора НАБУ з моменту створення цього антикорупційного органу.

Джерело: Денис Малюська