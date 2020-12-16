Несмотря на решение КСУ: Сытник остается директором НАБУ

Артем Сытник остается директором НАБУ, несмотря на то, что 16 декабря теряют силу отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины согласно неконституционному решению Конституционного суда.

— В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ, — отметил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он добавил, что решение КСУ, которое вступило в силу, не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ.

— НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции. Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ, — подчеркнул Малюська.

Также министр озвучил план властей относительно решения антикоррупционного кризиса:

Вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Для этого нардепам придется внести изменения в Конституцию.

На переходный период урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ отдельным законопроектом. Речь идет о законопроекте №4437.

Согласно такому плану, Сытник продолжит работать директором НАБУ до дня избрания нового директора.

сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020

… Опубликовано Denis Malyuska Вторник, 15 декабря 2020 г.

ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти. ОАСК обнаружил неисполнение решения Конституционного суда.

Окружной административный суд Киева 28 августа принял решение, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей в течение месяца. Решение приняли из-за иска бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева.

Несмотря на решение Конституционного суда, 31 августа Артем Сытник заявил, что будет оставаться директором Национального антикоррупционного бюро, пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство.

Согласно действующему Закону о Национальном антикоррупционном бюро Украины, полномочия директора НАБУ прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Артем Сытник занимает должность директора НАБУ с момента создания этого антикоррупционного органа.